Крикунов о вероятном возвращении Кагарлицкого: «Я его и год назад отпускать не хотел!»

Главный тренер «Динамо» поделился мнением о возможном возвращении в команду форварда Дмитрия Кагарлицкого.

– Я его и год назад отпускать не хотел! Но сейчас давайте дождемся официальной информации об этом обмене. Не смущает ли меня как тренера, что у Кагарлицкого был неудачный сезон? Нисколько. Он в играл мало, поэтому и результативность неважная. А так-то Димка по характеру боец!

Вот год назад играл в плей-офф с травмой и ни разу не пожаловался. К доктору сходит на процедуры, и все: «Сначала плей-офф, а с этим потом разбираться будем». Кагарлицкий не обладает большими габаритами, но по духу и отношению к работе это настоящий воин.

– У вас есть собственный ответ – почему у Дмитрия не получилось в СКА?

– Чтобы точно это знать, надо игрока держать в руках. Думаю, что Кагарлицкому надо было давать больше играть. Он ведь и в , и в «Северстали» уже привык к роли лидера. Да и Шипачева рядом не было. Они оба череповецкие, быстро общий язык нашли, хорошо у них получалось. А в Питере – новые партнеры, возможно, с ними больше времени на притирку требовалось, – сказал Крикунов.