Андрей Кириленко: «Второе гражданство – возможность чувствовать себя комфортно в месте, где живешь и работаешь. Считающих иначе мне жалко»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал об имеющемся у него американском гражданстве.

«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. И понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным – и мне за него очень обидно! Есть человек, который столько сил, столько таланта, времени, здоровья отдал своей сборной и своей стране, а его после этого всего за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все его достижения. Хотя, по сути, этот документ – просто возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живет и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе, как болванами, я их не назову.

Я делал этот паспорт с одной простой целью – с ним удобнее. Удобнее путешествовать, удобнее жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в ней 15 лет жизни. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не пошел», – рассказал Кириленко.

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