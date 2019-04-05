Ткачев заработает в СКА 120 млн рублей за два сезона, Хелльберг – 110 млн («СЭ»)

Стали известны зарплаты нападающего Владимира Ткачева и голкипера Магнуса Хелльберга в СКА.
Ранее Ткачев переподписал контракт с клубом. Срок соглашения рассчитан на два года.
Зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
По предыдущему контракту Ткачев зарабатывал 75 миллионов рублей.
По информации издания, Хелльберг также согласился пойти на понижение зарплаты, подписав новый контракт на два года.
В сезоне-2020/21 он заработает 50 миллионов рублей, в сезоне-2021/22 – 60 миллионов. По прошлому контракту Хелльберг получал 70 миллионов рублей.
В минувшем сезоне Ткачев стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 48 (15+33) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13».
Хелльберг в 26 матчах регулярного чемпионата в среднем отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,70.
Теперь и в СКА известны все зарплаты: там тоже приходится раздавать игроков и резать контракты