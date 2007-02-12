«Детройт» проиграл 40 из 58 матчей сезона в основное время. Это худший результат в НХЛ за 24 года

«Детройт» проиграл «Баффало» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда потерпела 40-е поражение в основное время в 58 играх нынешнего сезона.

Это худший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда «Оттава» проиграла 40 из 52 матчей в основное время.

За последние 45 сезонов только пять команд лиги достигали этой отметки быстрее. Худшие результаты показал «Вашингтон» в сезонах-1974/75 и 1975/76 (по 40 поражений в основное время в 49 играх).

C 14 победами в 58 матчах «Детройт» занимает последнее место в таблице Востока.