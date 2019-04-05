Игорь Есмантович: «ЦСКА укомплектован на 90%. Осталось подписать двух нападающих – это иностранцы, скорее всего»

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что состав команды укомплектован на 90 процентов.

«ЦСКА не ведет переговоры с Капризовым и Сорокиным, у них закончились контракты.

Ребята изначально обозначили позицию уехать в НХЛ. Пока они не выразят желание остаться у нас, у нас с ними ничего не получится.

Мы находимся на связи и с Капризовым, и с Сорокиным. У нас отличные отношения с их агентами, но пока нет точек соприкосновения о том, чтобы эти ребята остались в ЦСКА.

Команда укомплектована на 90 процентов, осталось подписать двух нападающих, и, скорее всего, эти нападающие будут иностранцы», – сказал Есмантович.

Потолок зарплат доказал: у нас много лет переплачивали средним игрокам. И даже с ним у КХЛ нет конкурентов в Европе

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