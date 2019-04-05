Панарин о реакции Знарка на предложение его дочери: «Он был с игры и не понял. Ему потом расшифровали»

Форвард рассказал о том, как на новость о его предложении Алисе Знарок отреагировал ее отец – главный тренер «Спартака» .

«С Олегом Валерьевичем связана смешная история. Алиса устроила конференц-колл: подключились ее мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру.

А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И, не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: «Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!»

Он что-то еще сказал, но я не особо разобрал – связь плохая была. А потом он закончил: «Ну, все, ладно, пока». И отключился. Мы только потом осознали, что он не понял, с какой целью был организован этот звонок.

У «Спартака» тогда сборы шли, Олег Валерьевич, видимо, полностью сконцентрировался на работе. Ему потом уже все расшифровали», – сказал Панарин.

Панарин сделал предложение Алисе Знарок. Свадьбу откладывают из-за коронавируса