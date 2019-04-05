Профсоюз предварительно одобрил план возобновления сезона НХЛ с плей-офф из 24 команд

игроков предварительно одобрила план возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса.

В четверг вечером исполнительный совет провел телефонную конференцию, чтобы обсудить формат плей-офф с участием 24 команд, после чего инициировал голосование. Игроки поддержали этот план.

«Исполнительный совет санкционирует дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд, чтобы определить обладателя Кубка Стэнли в 2020 году.

Остается обсудить некоторые детали. Итоговая договоренность по формату будет зависеть от достижения соглашения по всем вопросам, касающимся возобновления сезона», – говорится в заявлении профсоюза.

«Профсоюз согласился на сам формат, хотя есть и другие важные вопросы, которые предстоит обсудить на переговорах. Теперь начнется процесс внутри лиги, я ожидаю, что в течение следующих нескольких дней будет сделано какое-то объявление», – прокомментировал решение инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

По мнению инсайдера , это объявление может содержать список конкретных дат для всех этапов возобновления сезона.

Сообщается, что один из вопросов, по которому пока нет договоренности – использование жесткой сетки плей-офф. Ранее сообщалось, что в плане она предусмотрена.

Напомним, что предлагаемый формат опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков.

По 4 команды в каждой из конференций попадут сразу в первый раунд, но сыграют между собой по 3 матча для итогового распределения посева.

Остальные сыграют раунд плей-аут до 3 побед с такой разбивкой пар по конференциям: 5-12 (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). Дальнейшие серии плей-офф будут проходить до 4 побед.