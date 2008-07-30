Алиса Знарок о Панарине и «Рейнджерс»: «Тема – не каблук. Вообразили роковую женщину, за него все решившую – это бред»

Алиса Знарок, подруга форварда «Рейнджерс» и дочь главного тренера «Спартака» Олега Знарка, рассказала о том, как игрок выбирал себе новую команду.

– Вы сказали об адской неделе переговоров. Расскажите, как это было.

– Мы изначально настроили себя неправильно. Думали: сейчас приедем, увидим десять контрактов, выберем наиболее интересный и пойдем гулять. Но вскоре отпал наш фаворит: агент вел переговоры, но клуб не потянул по деньгам.

Затем Тема ходил на встречи, их итоги нервировали: «Да просто ни о чем поговорили. Вообще непонятно, куда мы идем». И только в восемь вечера 30 июня все завершилось. Я приехала в офис агента, Тема сидел там с утра на полу, в 12 начал пить виски. Жесткий стресс.

– Осталось два варианта: и «Колорадо». Что думаешь?, – спросил Артемий.

– Логичнее в .

– Почему?

– Там хороший состав, команда будет претендовать на Кубок Стэнли. Больше денег и меньше налоги, чем в Нью-Йорке. Мы вместе, собака у нас есть, все здорово, поехали, — говорю ему.

– Давай еще подумаем.

– Что тебе говорит сердце?

– Нью-Йорк.

– Вот и все. А что тогда меня спрашиваешь?

Дальше агент выбивал деньги из «Рейнджерс».



– То есть Панарин не каблук, как о нем писали.

– Нет. Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное... И на самом деле оно задело больше меня, а не Тему. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила.

Это бред: откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть каблуком и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Темином случае. Каблук скорее я, а не он, – рассказала Алиса.