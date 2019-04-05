Сборная России на ЧМ-2021 проведет все матчи в Минске, а не Риге

поменяет местами сборные России и в группах на .

«Решение о том, что сборные Канады и России поменяют местами, фактически, принято. Переговоры со всеми заинтересованными сторонами прошли, возражений ни от кого не поступило.

Официально решение утвердят на следующей неделе и, если потребуется, формально закрепят на конгрессе ИИХФ 10 июня.

Таким образом, все матчи группового этапа проведет в Минске», – сообщил источник «РИА Новости».

Изначально сборная России должна была сыграть в Риге в группе В. ЧМ-2021 должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии.

Теперь в группе А сыграют Россия, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания и Беларусь. В группе B встретятся команды Канады, США, Финляндии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.