Кросби о формате плей-офф: «Надеюсь, удастся сохранить 4 серии до 4 побед. Кубок Стэнли хочется выиграть правильно»

Капитан высказался о возможном формате возобновления сезона , приостановленного 12 марта из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что лига изучает варианты с розыгрышем плей-офф при участии 16, 20 или 24 команд. Также высказывались разные идеи о количестве матчей в сериях – от классического формата до 4 побед до 3, 2 или даже одной, как в NCAA.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер попросил канадца сделать выбор между сценариями с 24 командами и обычной структурой плей-офф либо турниром на вылет в стиле NCAA.

«Я бы предпочел формат с участием 24 команд. Есть много факторов, верно? Безопасность игроков – это номер один. Если удастся это обеспечить, то хотелось бы сохранить целостность плей-офф в том виде, каким он был в течение долгого времени.

выиграть сложно. И вы хотите сделать это правильно, то есть выиграть 4 серии до 4 побед. Это то, что нам знакомо. Да, в такое время мы все открыты для новых идей, форматов и так далее, но хочется надеяться, что нам удастся это сохранить», – сказал Кросби.