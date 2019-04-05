Морозов о расширении КХЛ: «Прорабатываем варианты с Европой и Азией. Но сейчас вопрос преждевременный»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги.

– Будет ли КХЛ в будущем сокращать количество клубов или, наоборот, расширяться, были ли предложения к КХЛ на тему вступления из-за рубежа?

– Сейчас тяжело об этом говорить. Конечно, у нас есть стратегия расширяться. Прорабатываем варианты и с Европой, и с Азией. У нас в прошлом сезоне было 24 клуба - это оптимальное число, которое разработано в стратегии. Лига долго прорабатывала и вынашивала этот план, общалась со всеми сторонами хоккейного сообщества, с участниками. Были и экспертные оценки.

В итоге приняли решение, что 24 клуба – самое оптимальное количество. И спортивная составляющая выиграет, у нас как раз примерно столько хоккеистов наберется, чтобы чемпионат был зрелищным. И конечно, здесь мы выполняем три основные задачи КХЛ, которые тесно связаны. Это повышение спортивного уровня лиги, снижение доли государственного финансирования клубов и повышение коммерческого потенциала.

Мы уже в апреле узнали, что администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования , поэтому на следующий сезон у нас сейчас подали заявки на участие 23 клуба.

Что касается вопроса о новых клубах, то с учетом обстановки в мире такой вопрос мне кажется преждевременным. Давайте выйдем из этой ситуации и будем прорабатывать все вопросы. К сожалению, в тех обстоятельствах, которые сейчас складываются, это делать невозможно, – сказал Морозов.