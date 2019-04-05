Морозов о потолке зарплат в КХЛ: «Последствия для клубов, решивших пойти на обман, будут самыми жесткими»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, как лига будет контролировать соблюдение потолка зарплат клубами.

В следующем сезоне в КХЛ установлен жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.

– Каковы механизмы контроля потолка зарплат, есть ли уверенность, что клубы не будут нарушать или обходить его?

– Мы будем все контролировать через Центральное информационное бюро (ЦИБ). Контроль носит в первую очередь предотвращающий характер. Мы разрабатываем наши внутренние процессы и информационные системы, чтобы четко контролировать недопущение превышения потолка в принципе.

Мы уже озвучивали, что при превышении размера жесткого потолка во время заявки команды она не будет допущена до устранения превышения. Если превысили при дозаявке игроков во время чемпионата КХЛ, то недопуск новых игроков до устранения превышения.

Также мы будем проводить проверки клубов и использовать все возможные ресурсы, чтобы все клубы соблюдали это правило. В наш информационный век скрыть что-либо сейчас будет тяжело.

Последствия для клубов, решивших пойти на обман, будут самыми жесткими, – сказал Морозов.