Дарюс Каспарайтис: «А что, «МЮ» и «Ливерпуль» не денежные мешки? Они потратили больше «Ман Сити»

Олимпийский чемпион рассказал, за какие клубы болеет, и поделился мнением о роли бюджетов в успехах команд.

«Болею за свои команды – «Питтсбург», «Айлендерс», «Рейнджерс». Стал сейчас болеть за «Флориду», потому что дети увлеклись хоккеем, водил их на игры, они поняли, что «Пантерс» — их команда.

А так я болею только за одну команду — «Манчестер Сити» и еще за сборную Литвы по баскетболу.

«Манчестер Сити» — денежный мешок? При чем здесь деньги и команда? Команду все равно надо построить. Мы играли в Казани во время локаута, тоже была команда – денежный мешок, и мы ничего не выиграли.

Легко считать чужие деньги, а что, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» не денежные мешки? Они потратили больше денег, чем «Манчестер Сити». Люди не хотят пускать новые команды в свою четверку, пытаются задавить мой клуб, сейчас из Лиги чемпионов хотят выгнать.

Все привыкли, что есть «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». «Челси» вообще поднялся за счет Абрамовича, а так о нем никто и не знал раньше», – сказал Каспарайтис.