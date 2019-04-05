Брызгалов о ЧС: «Государство не хочет брать на себя ответственность, поэтому ввели нерабочие дни»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказался по поводу ситуации с коронавирусом.

– Вы говорили, что пандемия могла пойти по другому пути, если бы Китай не занижал количество зараженных. Почему?

– Китай вместе с ВОЗ предоставлял неверную информацию. Они же изначально заявляли, что этот вирус не передается от человека к человеку.

Если бы они сказали, что это очень опасно, возможно, другие страны приняли бы более радикальные решения и сделали это намного раньше. COVID-19 уже вовсю бушевал в Китае, а самолеты оттуда в США продолжали летать.

– То есть все могло бы пройти мягче?

– Конечно, хотя мы же не знаем, может, этот вирус гуляет уже с ноября по всему миру, а в набат в Европе и Америке начали бить с января-февраля.

Стопроцентной информацией никто не владеет, мы пытаемся собрать пазл из маленьких кусочков, хотя нам даже не дали общую картину, как он должен выглядеть в собранном виде.

– Сейчас идет подковерная борьба, все обвиняют друг друга. США – Китай, наш МИД высказался, что это США со своими вирусными лабораториями виноваты.

– Разве от нашего МИД можно было ждать что-то другое? Не братья-китайцы же у него будут виноваты, а как всегда, американцы.

Но нужно же включать иногда голову, нельзя верить всему, что говорят официальные лица, особенно в России.

– В России люди полагают, что власти не имеют права сажать на карантин. В Петербурге один мужчина несколько раз сбегал из обсервации, подавал в суд, что его незаконно удерживают там.

– В России не введен режим ЧС или ЧП, с точки зрения закона он говорит правильно, что его свободу ограничивают на незаконных основаниях.

Государство должно взять на себя ответственность, все должно делаться по закону. Если вы не объявляете ЧС, на каких основаниях вы ограничиваете свободу людей? Все должно быть по закону, а если мы применяем закон, где нам удобно, а где неудобно, не применяем, от этого возникает бардак и хаос.

При ЧС на государство возлагаются совсем другие обязанности, а они не хотят брать на себя эту ответственность, поэтому ввели нерабочие дни, – сказал Брызгалов.