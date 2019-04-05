Илья Брызгалов: «Значение слова «патриот» исковеркано. Я люблю Тольятти или Москву, но согласен ли я с государством – нет»

Бывший вратарь сборной России поделился мыслями по поводу патриотизма.

– Вы используете много англицизмов. Может быть, у вас поменялась и ментальность.

– Я уже адаптировался к тому, что раньше мне было чуждо в Америке. Моя большая часть сознательной жизни прошла здесь.

Что касается английских слов, когда общаешься на английском постоянно – так легче выразить свою мысль. Это проскакивает неосознанно.

Я стараюсь приезжать в Россию при любой возможности. Для меня она была, есть и остается моей родиной.

А вот патриот ли я? Не знаю, потому что значение слова «патриот» искажено, исковеркано. Допустим, я люблю Тольятти или Москву. Согласен ли я всегда с государством – нет. Так же и в Америке – с чем-то я согласен, с чем-то нет.

– Можно быть патриотом страны и не любить государство.

– Так и есть. А у нас эти понятия путают и отождествляют.

Если ты патриот, ты обязан любить государство. А если не любишь, значит, не патриот, – сказал Брызгалов.

Илья Брызгалов: «Байден похож на членов советского политбюро, Трамп – нет. Отдам свой голос за него»