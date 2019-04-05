Ларионов – один из кандидатов на пост главного тренера «Салавата» (Gorobzor.ru)

Игорь Ларионов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает Gorobzor.ru.

По информации издания, руководителям клуба и чиновникам республики активно предлагают услуги 59-летнего специалиста.

Ранее появилась информация о том, что Николай Цулыгин продолжит работу на посту главного тренера «Салавата», но генеральный директор клуба Александр Курносов сообщил, что руководство еще не определилось с кандидатурой тренера на следующий сезон.

Срок контракта Цулыгина истекает 30 апреля. Под его руководством уфимцы дошли до финала Восточной конференции в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».

Напомним, в прошлом году Ларионов, ранее занимавшийся агентской деятельностью, вошел в тренерский штаб молодежной сборной России. Команда заняла второе место на МЧМ-2020.