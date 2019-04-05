Вице-президент «Магнитки» о Мозякине: «Почти пришли к консенсусу, но грянула революция с глупой идеей повысить потолок»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о ходе переговоров о новом контракте с нападающим Сергеем Мозякиным.

Срок действующего соглашения 39-летнего хоккеиста истекает 30 апреля.

– Договорились ли вы с Мозякиным?

– Пока ведем переговоры. Почти пришли к консенсусу, но тут грянула эта революция с идеей повысить потолок. Глупой идеей.

Общее понимание нашли, но до 30 апреля все будет в подвешенном состоянии, – сказал Ласьков.

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