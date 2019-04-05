Игорь Ожиганов: «В системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гусева и Кучерова»

Защитник СКА Игорь Ожиганов считает, что в системе клуба есть игрок, который может выйти на уровень нападающих Никиты Гусева и Никиты Кучерова.

– У СКА есть небольшой запас прочности в плане собственной молодежи, уже в минувшем сезоне дававшей результат.

К тому же, в системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гуся и Кучера.

– О ком речь?

– Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление (улыбается). Но я в нем уверен, – сказал Ожиганов.

Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень