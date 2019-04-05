Ковальчук о Кубке Стэнли: «У «Вашингтона» есть шанс победить, команда готова»

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Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли, если сезон НХЛ возобновится. 

«Я сам принял решение разорвать контракт с «Лос-Анджелесом» и начать все сначала, потому что всегда мечтал завоевать Кубок Стэнли. Если для этого нужно было поступить таким образом, значит так тому и быть.

Все складывается иначе, тяжелее, чем я думал, но в этом суть. Жизнь – это борьба.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе игры.

Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить. Надеюсь, мы завершим сезон и начнем плей-офф. 

Думаю, что наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм», – сказал Ковальчук. 

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