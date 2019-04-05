«Если бы 3 Кубка Стэнли взял, 100% отдыхал бы». Ковальчук – Малкину о тренировках во время паузы в НХЛ

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Илья Ковальчук НХЛ Хоккей

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук выложил в инстаграме видео своей очередной тренировки. 

«С таким коучем можно тренироваться вечно», – написал Ковальчук, отметив на видео свою жену Николь.

– Ты когда-нибудь отдыхаешь? - написал в комментариях форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

– Если бы три Кубка Стэнли взял, то 100% отдыхал бы, – ответил Ковальчук.

 
 
 
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Sport Dance Smile🔝🤣 С таким Коучем можно тренироваться вечно😍😀 @nikolkovalchukofficial 💪🏻👍🏻#stayhome #staysafe @beeverythingbynikol 🔥

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)

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