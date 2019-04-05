Панарин о зарплате: «Если урежут на 40-60%, пожалуй, пропущу следующий год»

Нападающий «Рейнджерс» поделился мыслями по поводу сокращения зарплат из-за коронавируса.

– У вас идут на урезание зарплат?

– 100%, думают, с игроками обсуждают условия, с лигой.

– Немного НХЛ отстает от РПЛ. У нас – от 40 до 60%.

– Ааа. Думаю, у нас поменьше будет. Если от 40% до 60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Тогда я, пожалуй, пропущу следующий год.

– Ты можешь туда-сюда метнуться. В «Спартаке» тебя ждут, думаю.

– (Смеется). Да, точно. У нас пока непонятно. Говорят, в районе 20-30%.

– Ты дышать можешь спокойно.

– Да я дышать в любом случае могу, не жалуюсь. Но у нас же еще налог – я где-то 45-50% плачу до 20% этих, а 20-30% - это еще сверху.

Какой-то баран у тебя написал. Подожди, я сейчас кусаться буду, собака. «Панарин звездобол. Он гражданин России, поэтому платит налог 13%».

Ладно, буду спокойно объяснять без оскорблений. Я плачу налоги в Америке, потому что живу больше полугода в Америке. Ослина, – сказал Панарин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

Гопник из Коркино превратился в гения мирового уровня. Панарин – это чистая радость