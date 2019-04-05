Дмитрий Яшкин: «Никто не знает, когда в Америке возобновится хоккей, поэтому решил остаться в России»

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин высказался после подписания нового контракта с клубом.

– Поздравляем с подписанием нового контракта! Как шли переговоры и как быстро удалось достичь договоренностей с клубом?

– Переговоры шли хорошо. После завершения сезона мы быстро достигли соглашения, и я рад, что костяк команды сохранится. Это важный фактор, учитывая, что в новом сезоне будет жесткий потолок зарплат.

– Только ленивый тебя не отправлял в НХЛ после блестящего сезона. Почему все же решил остаться в КХЛ?

– Ситуация в мире такая, какая она есть. Отправляясь за океан, можно остаться без игровой практики надолго. Никто не знает, когда возобновится хоккей в Америке, поэтому я решил остаться в России, – сказал Яшкин.