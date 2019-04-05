Уэйн Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, надеюсь первым пожать его руку»

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о том, что нападающий «Вашингтона» может побить его снайперский рекорд.

На данный момент на счету россиянина 706 шайб в лиге. Гретцки забил 894 гола.

«Я говорил это уже тысячу раз. Я болею за Алекса Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея.

Никто не сможет отобрать то, что я сделал и чего достиг в своей карьере, и я очень горжусь этим. Но если у Овечкина будет шанс побить мой рекорд, я надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку», – сказал Гретцки.

Овечкин резко помолодел: побрился из-за флэшмоба Михаила Галустяна