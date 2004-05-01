Ковальчук об «Ак Барсе»-2004/05: «Легендарная команда. Такого больше никогда не будет»

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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился воспоминаниями об игре за «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05.

«Хороший год был, веселый. Конечно, результат не получился, который мы хотели, но команда легендарная была. Если по именам вспомнить, такого больше никогда не будет.

У нас был генеральный менеджер, который сигарету курил за одну затяжку – втягивал ее в себя. Он ко мне один раз подошел и говорит: «Илья, ты знаешь Брэда Ричардса и Винсента Лекавалье?» Я говорю: «Вы что, прикалываетесь? Конечно, знаю. Один – MVP Кубка Стэнли, другой...» Он говорит: «Ну а как они как хоккеисты? Они может приедут».

Я говорю: «Куда они приедут? В Казань?» Она тогда совсем другой была, дворец старый. И через день смотрю: два гаврика тащат баулы с клюшками. Ничего себе, что любовь к хоккею делает!

У нас был Ковалев Леха, Житник, Руслан Салей, Антропов, Слава Козлов, Лекавалье, Ричардс. Кого у нас только не было. Зарипов вообще тогда в шестом звене был. За музыку отвечал.

Казань – отличный город. Народ добрый, хоккей любит», – сказал Ковальчук.

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