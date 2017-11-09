«CCCР уже нет, ты сам решаешь. НХЛ – лучшая лига мира». Ковальчук о том, пытаются ли в России удержать игроков

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, пытаются ли в России удержать звездных игроков, которые хотят уехать в .

– Вы были звездой в России и так же, как Овечкин, Дацюк, Тарасенко, уехали в НХЛ. Тяжело ли уйти и приехать в НХЛ? С каким сложностями можно столкнуться? Насколько пытаются удержать или убедить остаться?

– Нет, это твое решение. Можешь делать все, что захочешь, это твоя жизнь. Кто может указывать тебе, что делать? Это невозможно. Советского Союза больше нет.

Если вы, парни, думаете, что кто-то приставляет пушку к виску и приказывает остаться, то это не так. Каждый принимает собственные решения, исходя из того, что считает лучшим для себя.

Конечно, НХЛ – лучшая лига мира, где каждый мечтает играть, попробовать свои силы и стать успешным. Я прибыл сюда в 18 лет, поиграл 11-12 лет и потом решил вернуться домой, но я знал, что вернусь в НХЛ, – сказал Ковальчук.