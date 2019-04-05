Малахов о коронавирусе в США: «Сын потерял работу и получил пособие 650 долларов в неделю»

Член Тройного золотого клуба ИИХФ Владимир Малахов, проживающий во Флориде, рассказал о мерах поддержки населения со стороны правительства США в условиях пандемии коронавируса.

— В России людей больше заботят последствия коронавируса. Многие уже потеряли работу, малый и средний бизнес на грани смерти. Какая ситуация в США, и достаточна ли поддержка от государства?

— Знакомых у меня тут не так много, да и бизнесом никто из близких друзей не занимается, так что тут мне трудно рассуждать.

Я от Трампа пока ничего не получил (смеется). Но там все тоже непросто: смотрят на твой доход за прошлый год. Те, у кого он высокий, не получат деньги от государства.

Сейчас люди, которые потеряли работу, могут зайти на сайт правительства и заполнить заявку. Но сайт все время висит, потому что желающих много, а заполнять можно только по интернету.

Моему старшему сыну, который живет в другом штате, удалось получить пособие 650 долларов в неделю. Он по профессии летчик-инструктор, их школа закрылась, и сын потерял работу. В месяц выходит 2600 долларов, на эти деньги вполне можно жить, – сказал Малахов.

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