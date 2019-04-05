Защитник «Ак Барса» Педан о снижении зарплат в КХЛ: «Надеюсь, что нефть подорожает и все будет хорошо»

Защитник Андрей Педан поделился мнением о финансовых проблемах, вызванных пандемией коронавируса и снижением мировых цен на нефть.

– Основная проблема в том, что у людей сейчас нет работы и нет денег прокормить семью. Это очень тяжелая ситуация, и, думаю, что спорта она тоже коснется. Есть ведь люди, которые готовят лед, работают на аренах или базах. Они в основном сейчас тоже сидят без работы и тоже пострадают. Сейчас мы видим, что «Адмирал» снялся, не знаю, что будет дальше.

– В НХЛ многие игроки решили лично оплатить таким работникам зарплату. Вы бы пошли на такое?

– Молодцы, это правильно. Я готов поступить так же.

– Бюджеты хоккейных клубов могут пострадать из-за низкой цены на нефть, соответственно, пострадают и зарплаты игроков. Есть ли опасения на этот счет?

– Отвечу так: будем надеяться, что нефть подорожает, и все будет хорошо.

– Игроки футбольного «Спартака» согласились на понижение в зарплате почти в два раза. Возможно такое представить в «Ак Барсе»?

– А я думаю так и будет. Я всей ситуации не знаю, но знаю, что потолок зарплат будет ниже и он точно приведет к понижению зарплаты. Лично для меня финансовая составляющая – важный момент.

В моем возрасте есть цели и приоритеты, поэтому я должен думать не только о себе, но и о родных и близких. Я не говорю о том, чтобы получить зарплату, купить «Феррари» и потом думать, что наделал. Я говорю об уверенности смотреть в будущее, иметь возможность помочь своим близким, – сказал Педан.