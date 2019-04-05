Линус Умарк: «Журналист в России написал, что моя игра – дерьмо. Но людям нравится, что я делаю на льду»

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Нападающий Линус Умарк высказался по поводу критики по ходу регулярного чемпионата КХЛ.

«Всегда стараюсь выйти на пик к кубковым матчам, и я хорошо себя показывал в каждом плей-офф. Для меня не имело значение, какое место мы займем в регулярном чемпионате. Пусть даже восьмое, главное – выйти в плей-офф. У Хартикайнена такое же мнение.

Конечно, мы хотим хорошо провести и регулярный сезон, но главная цель – хорошо выступить в плей-офф, к этому мы готовимся весь год. Мне все равно, если кто-то говорит, что я плохо играю в обороне в регулярке.

Думаю, я хорошо играл каждый год. Конечно, как и у всех, у меня тоже бывали спады, но самая важная часть сезона – плей-офф, там надо играть на максимуме.

Думаю, у нас получалось, и в плей-офф нас не за что было критиковать. Мне кажется, я и в сезоне был неплох, просто в плей-офф выходил на новый уровень.

Счастлив, что людям нравится то, что я делаю на льду. Я стараюсь ради болельщиков. Они платят деньги, чтобы посмотреть на хоккей, я стараюсь отблагодарить их. Я всегда так играл, мой стиль и привел меня в КХЛ.

Видел, как один журналист в России, о котором я никогда не слышал, написал, что моя игра – дерьмо. Люди могут поливать меня помоями, если им не нравится моя игра, я просто стараюсь быть собой и играть в хоккей. Большинству моя игра нравится», – сказал Умарк.

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