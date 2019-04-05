Линус Умарк: «Чувствовал, что «Салават» сильнее «Ак Барса», было ощущение, что обыграем их»

Форвард Линус Умарк, покинувший «Салават Юлаев», высказался касательно досрочного завершения сезона из-за коронавируса.

– Прошлым летом вы пообещали, что «Салават» станет чемпионом, это были не просто слова для вас? Тем более в первом раунде вы набрали 12 очков.

– Да, у меня было предчувствие. Я понимал, что это мой последний год в Уфе, поэтому весь год готовился к плей-офф, хотел показать свой лучший хоккей. Я очень хотел победить, и у нас был очень хороший шанс стать чемпионами. Мы здорово провели серию с , и я знал, что мы обыграем Казань.

У нас в команде все было замечательно. На бумаге у нас была гораздо более сильная команда, чем у «Ак Барса». В Казани тоже хорошая команда, они выиграли Восточную конференцию. Но мы в сезоне сыграли с ними шесть матчей, и я чувствовал, что мы сильнее их. Да, они одержали четыре победы из шести, но все игры были равными, дважды «Ак Барс» выиграл только по буллитам.

Мы знали, что в плей-офф мы всегда выходим на новый уровень, и у меня было ощущение, что мы обыграем их.

– Насколько обидно было заканчивать сезон вот так?

– Конечно, обидно. Мы бились весь год, а плей-офф – самая интересная часть сезона. Было тяжело, но что можно поделать? Здоровье важнее хоккея. Я выиграл свой последний матч за «Салават», это важно для меня.

– До сих пор верите, что «Салават» стал бы чемпионом?

– Думаю, «Авангард» был самым сильным соперником, а мы его обыграли. Оставались хорошие команды, но если бы мы обыграли «Ак Барс», у нас были бы все шансы стать чемпионами. Да, впереди было еще три раунда, но у меня было хорошее предчувствие на этот счет. Сейчас уже не узнать наверняка.

– Думаете, можно бороться со СКА или ЦСКА – командами, которые всегда выходят в финал?

– ЦСКА – одна из лучших команд, но они стали чемпионами в прошлом году, а выиграть два раза подряд очень тяжело. В этом году «Йокерит» был сильным соперником, мог далеко пройти. То же самое можно сказать и о «Динамо», у СКА тоже всегда хорошая команда. Так что думаю, в этом году на Западе ничего не было решено, не только СКА или ЦСКА могли выйти в финал, – сказал Умарк.

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