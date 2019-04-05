Евгений Малкин: «Люди думают, что мы проиграли канадцам 3:7 и забыли. Нет, это на всю жизнь, снится потом»

Форвард и сборной России Евгений Малкин рассказал о том, что вспоминает о неудачных выступлениях в составе национальной команды на крупных турнирах.

«Мне кажется, все идет с детства. Мы с ранних лет занимаемся одним видом спорта, ты живешь этим и уже так себя настраиваешь, чтобы после побед и поражений по любому выходить на свой уровень.

Люди думают, что мы проиграли канадцам 3:7 [на Олимпиаде-2010] и забыли сразу. Нет, ты думаешь об этом, тебе снится это. Это на всю жизнь.

Сейчас появилось время, начинаю вспоминать Сочи, Ванкувер и все остальное. Это нелегко. Люди говорят, что вот, спортсмены получают большие деньги. Отдавайте своих детей! Это тяжелый труд», – сказал Малкин в прямом эфире в инстаграме с Тиной Канделаки.