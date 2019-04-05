Шуми Бабаев: «Шалунов, Науменков и Жафяров уедут в Северную Америку»

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Агент Шуми Бабаев сообщил, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов, защитник Михаил Науменков и форвард «Торпедо» Дамир Жафяров могут уехать в Северную Америку.

– Кто из ваших игроков уезжает в Северную Америку этим летом?

– Как я понимаю, уедут Шалунов, Науменков и Жафяров. Думаю, есть вариант уехать у Бурдасова. Сейчас он будет принимать решение, как все это будет выглядеть. Еще будут ребята, которые поедут на двусторонние контракты в АХЛ.

Шалунов задрафтован «Чикаго», поэтому у него одна дорога.

– Он готов играть в НХЛ?

– Да. В «Чикаго» есть место в третьем звене. Шалунов спокойно справится с этой ролью, – сказал Бабаев в прямом эфире в инстаграме.

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