Борис Михайлов: «Звездам ЦСКА имеет смысл остаться в КХЛ, ведь скоро Олимпиада. Сумму потолка стоит увеличить»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном отъезде лидеров ЦСКА в .

– Если сработает потолок зарплат в 900 миллионов, армейцы могут потерять многих лидеров...

– Во-первых, учитывая все последние события в экономике, у меня есть сомнения по названному числу, его, на мой взгляд, имеет смысл значительно увеличить.

Во-вторых, я надеюсь, что многие ведущие хоккеисты все-таки останутся в , ведь скоро Олимпиада и есть хороший шанс завоевать золото главного турнира мирового хоккея.

В-третьих, не все заметили то, что первенство ВХЛ уверенно выиграла наша «Звезда» – самая молодая команда «вышки», где есть шесть-семь хоккеистов, которые готовы пробиваться в ЦСКА. Этот факт позволяет мне уверенно смотреть в будущее ЦСКА при любом потолке зарплат.

– Со стороны НХЛ есть высокий интерес к Капризову, Слепышеву, Сорокину, Романову, некоторым другим игрокам. Что им посоветуте?

– У нынешнего поколения игроков есть мечта – сыграть в НХЛ. Отношусь к ней неоднозначно, но не собираюсь ее оценивать. Главное, на мой взгляд, то, что лететь в НХЛ нужно не на птичьих правах, а на гарантированную позицию.

Все названные игроки – большие таланты, мастера. Сорокин – один из лучших вратарей , Капризов и Слепышев – форварды ударного звена, Романов – самый прогрессирующий молодой защитник лиги. Им решать, расчищены ли под них места в НХЛ.

– Капризов – Слепышев – готовая связка под Олимпиаду в Пекине?

– Вот я об этом и говорю. Они – не только лидеры первого звена ЦСКА, но и потенциальные лидеры олимпийской команды. Считаю, что им, как и другим звездам ЦСКА, имеет смысл остаться в КХЛ, – сказал Михайлов.