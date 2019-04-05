Роман Широков: «Когда пришел Ротенберг, на СКА ходило 3 500 человек. Сейчас средняя посещаемость – 99% на 12 000 зрителей»

Экс-хавбек сборной России по футболу высказался о работе первого вице-президента ФХР и вице-президента СКА Романа Ротенберга.

– Говоря об эффективных менеджерах, вы выделяли модель управления хоккеем Романа Ротенберга.

– Я говорил, что мне нравится, что он сделал со СКА. К управлению КХЛ он не имеет непосредственного отношения.

Был Чернышенко, а сейчас Алексей Алексеевич Морозов. Он, кстати, на своем месте. Уже есть неплохой опыт, есть понимание, что нужно делать. Морозов – тот, кто может двинуть лигу вперед.

– По-вашему, критика Ротенберга связана с тем, что он Ротенберг?

– Да, с семьей Ротенбергов. Сложилось понимание такое в обществе. Но посмотрите, что Роман сделал.

Когда он пришел, во дворец «Юбилейный» ходило 3 500 человек. Сейчас у них за год средняя посещаемость – 99% в «Ледовом», куда ходят 12 тысяч человек.

Да, у них есть деньги, а что такого? У кого есть деньги, кто выигрывает – ими всегда недовольны, особенно те, кто проигрывают. А таких большинство.

Он отлично все организовал, было бы плохо – не ходили бы туда. Одна из идей «Красной машины» – его, знает изнутри все, зрителям классно на хоккее, нет мата на трибунах.

– То есть, несмотря на то, что он из богатой семьи, он молодец?

– Да, – сказал Широков.

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