Кожевников о тренерах в КХЛ: «Непонятна увлеченность клубов белорусами. А что у нас делают латыши?»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении тренеров из Беларуси и Латвии в .

– Я считал, что прошедший сезон, когда одновременно провалились Вудкрофт, Мактавиш, Яндач, Фрэйзер и Хартли, заставит наших менеджеров завершить свои иностранные эксперименты. Но, похоже, выдал желаемое за действительное – они продолжаются.

– О каких клубах речь?

– Говорят, что , который подвели прежде всего игроки-легионеры, теперь может назначить тренера-легионера. Также мне совершенно непонятна наша увлеченность белорусскими тренерами.

С большим уважением отношусь к соседней республике, но даже она своих специалистов не востребует, переметнувшись к североамериканцам. А мы, имея мощнейшую тренерскую школу и традиции Тарасова, Чернышева и Тихонова, наоборот, делаем на белорусов ставку. Парадокс!

– Кого конкретно готовы покритиковать?

– Ладно братья-белорусы, но что у нас делают латыши? Я знаю, что многие ветераны нашего хоккея были шокированы, когда назначил главным тренером латвийского тренера из ВХЛ Тамбиева. Мало того, что этого специалиста у нас никто знает, так он еще пришел на живое место – нашего прославленного чемпиона , который сделал из «Адмирала» с его скромным составом и с бюджетом уровня ВХЛ узнаваемую команду.

Похожие дела в свое время происходили в отличном хоккейном городе Тольятти, где Светлова подсидел Аболс, а потом отправил «Ладу» в «вышку», хотя место этого клуба именно в КХЛ. Надо сделать все возможное, чтобы Владивосток в своих кадровых экспериментах не пошел по печальному пути «Лады», – сказал Кожевников.

Александр Кожевников: «Миф об иностранных тренерах в КХЛ окончательно разрушен, Хартли тоже сдулся»