Егор Яковлев: «Наш менталитет – недвижимости нет, но отдадим последнее за крутую машину. В Америке офигевают»

Защитник «Магнитки» Егор Яковлев поделился мнением о менталитете русских и американцев.
– Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так - россияне в команде не смотрели на него косо?
– Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал где-то правильные вещи. У нас такой менталитет - у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо.
– Сами так не делаете?
– Нет. В первую очередь я купил квартиру (смеется), потом уже машину.
– Никита Задоров говорил, что американцы не понимают русскую моду. Что вам говорили в Америке по этому поводу?
– Тоже все удивлялись, почему парень с контрактом новичка одевается как суперзвезда. Но все ребята в «Нью-Джерси» относились ко мне очень хорошо. До сих пор общаюсь со многими - мы постоянно списываемся. Ну а так, да - прикалывались надо мной.
Но я, в свою очередь, не понимал, как можно целый год ездить на тренировки в одном и том же спортивном костюме на своем пикапе. Им без разницы, как они выглядят. Не могу сказать, что это плохо. Есть в этом определенный кайф, – сказал Яковлев.
Пол Постма: «Мне не понять российских хоккеистов: дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов. Смахивает на показуху»