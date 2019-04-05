Егор Яковлев: «Наш менталитет – недвижимости нет, но отдадим последнее за крутую машину. В Америке офигевают»

Защитник «Магнитки» поделился мнением о менталитете русских и американцев.

– Перед сезоном канадец Пол Постма рассказал в интервью, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов. Не после этого ли у него все пошло не так - россияне в команде не смотрели на него косо?

– Да нет. Такого не было. В принципе, он сказал где-то правильные вещи. У нас такой менталитет - у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо.

– Сами так не делаете?

– Нет. В первую очередь я купил квартиру (смеется), потом уже машину.

– Никита Задоров говорил, что американцы не понимают русскую моду. Что вам говорили в Америке по этому поводу?

– Тоже все удивлялись, почему парень с контрактом новичка одевается как суперзвезда. Но все ребята в «Нью-Джерси» относились ко мне очень хорошо. До сих пор общаюсь со многими - мы постоянно списываемся. Ну а так, да - прикалывались надо мной.

Но я, в свою очередь, не понимал, как можно целый год ездить на тренировки в одном и том же спортивном костюме на своем пикапе. Им без разницы, как они выглядят. Не могу сказать, что это плохо. Есть в этом определенный кайф, – сказал Яковлев.

Пол Постма: «Мне не понять российских хоккеистов: дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов. Смахивает на показуху»