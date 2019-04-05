Сергачев потренировался дома с женой, собакой и кошкой под песню Высоцкого

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев красава ахахаха Владимир Высоцкий коронавирус Хоккей

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев показал, как тренируется в домашних условиях.

21-летний россиянин выложил в инстаграме видео тренировки в компании жены, собаки и кошки.

«Занимайтесь даже дома. Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре, выполняйте правильно движения», – подписал Сергачев ролик словами из песни Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», которая звучит в видео.

Напомним, сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сергачев набрал 34 (10+24) очка в 70 матчах регулярного чемпионата.

Высоцкий пел о спорте: Бышовец – в «Фиорентине», Пеле – на «Шевроле», толстый штангист (видимо, Алексеев)

 
 
 
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Публикация от Mikhail Sergachev (@sergach98)

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