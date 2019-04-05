Быков о коронавирусе: «Люди так загадили этот мир, что получили в ответку»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отмену ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

– Когда вы поняли, что чемпионат мира отменят?

– Когда в Швейцарии закрыли местное первенство, и было ясно, в какой стадии находится Китай. Вирус уже пошел в Европу. Стало понятно, что мы не уйдем от этой беды, и на это потребуется какое-то время.

Но китайцы очень дисциплинированные. Государство быстро отреагировало, приняв кардинальные меры. Все закрыли, начали строить новые больницы.

А вот Европе по сравнению с Китаем не хватает дисциплины. Очевидно, что у нас на борьбу с коронавирусом уйдет больше времени. Какой уж тут чемпионат мира по хоккею?

И нужно думать о здоровье спортсменов. Если ты сделал перерыв больше месяца, как потом сможешь набрать форму? Вы думаете, это так просто?

– Жаль, что чемпионат мира решили не перенести, а отменить. Вот Евро, футбольные и хоккейные чемпионаты хотят спасти. Почему бы турнир в Швейцарии не устроить в августе?

– Меня не расстроила отмена. Потому что все равно не будет прежнего эффекта. Это как на штанах ставить заплатку – и говорить, что они новые.

В какой-то момент нужно отпустить ситуацию, согласившись с реальностью. Да, это отмена. Принять это как есть. Люди так загадили этот мир, что получили в ответку.

Это большое испытание для всего человечества, чтобы одуматься и объединиться, справившись с этой бедой, – сказал Быков.