Владимир Тарасенко: «Не смогли посмотреть матч КХЛ из США. Типа страна неправильная»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что интересуется матчами .

– Как плотно вы следите за «Сибирью»?

– По ходу регулярки и в плей-офф Кубка Гагарина я хотел даже в инстаграме написать. Но не стал, потому что не знаю, с чем это связано. И не хотел выглядеть глупо.

Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? «В вашей стране это видео недоступно». Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно – там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует.

Мы с Ваней [Барбашевым] сидели в раздевалке , было время. Хотели включить матч – и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная.

– Это связано с правообладанием. Используйте пиратские сайты.

– Там на левых ссылках регистрироваться надо. Я никого не обвиняю. Но это очень любопытная ситуация! Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь.

Я редко кому даю большие интервью. Пользуясь случаем, хотел спросить. Может, я что-то делаю неправильно? Как это работает?

– Мы зададим этот вопрос КХЛ. Может, есть секретный код. Вам его отправят, и вы сможете смотреть.

– Было бы здорово! Хочу смотреть хоккей КХЛ, у меня бывает на это свободное время. Матчи иногда очень интересные. Не собираюсь оценивать уровень хоккея, как любят делать эксперты. Я не играю в России и думаю, что не вправе судить законы, качество, организацию. Меня там нет. Что я буду просто так говорить свое мнение, не зная ситуации?

Но слежу за новостями. Знаю, что выиграл титул чемпиона впервые за 30 лет. В их адрес тоже было много разных комментариев, в том числе от хейтеров. Но ребята играли, старались. Они тут при чем? Я с Серегой Андроновым выступал в «Сент-Луисе», мы жили в одних апартаментах, когда он в Америку приезжал. Теперь он – капитан ЦСКА. Хороший классный парень. Как не радоваться за знакомых игроков, которые чего-то достигают? – сказал Тарасенко.