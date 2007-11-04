Никита Сошников: «Не жалею, что вернулся в Россию. В НХЛ уже нечего было ловить»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, что не жалеет о возвращении в . Ранее он выступал в системе «Торонто» и «Сент-Луиса».

– Вы по-прежнему не жалеете о том, что вернулись в Россию из НХЛ?

– Я сразу сказал, что не жалею. Не жалел бы и даже при отсутствии результата. Мне там уже нечего было ловить. Прилипло клеймо травм и всего остального. Пора было возвращаться в Россию. Может, даже годом ранее. Но решил попробовать еще раз, были свои причины.

– Матчи НХЛ смотрите?

– Слежу за , периодически даже пересматриваю в повторе их матчи целиком. За тоже послеживаю, смотрю хайлайты. Мне все это интересно.

– Владимир Тарасенко получил тяжелую травму, перенес операцию и выбыл на длительный срок. Поддержали его?

– Да, я пожелал ему скорейшего выздоровления. Жалко, что так получилось. Знаю Вову, у него хорошая семья, которая ему сильно поможет в моральном плане. Думаю, он быстро восстановится и все будет хорошо. Главное, чтобы не было рецидивов. Тарасенко – звезда НХЛ, он вернется и снова получит игровое время и место в составе, – сказал Сошников.

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