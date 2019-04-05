Легионеры «Салавата» собирались улететь на чартере домой, но им сказали остаться в России

Нападающий Линус Умарк сообщил, что руководство клуба запретило ему улететь домой в связи с паузой в плей-офф КХЛ.

Напомним, вчера, 16 марта, лига сообщила об остановке турнира сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Сегодня, 17 марта, розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.

– Я слышал, что вы зафрахтовали чартер для себя и легионеров «Салавата», а также их семей. Правда ли это?

– Правда. У нас был зафрахтован самолет, потому что вчера нам сказали, что мы можем отправляться по домам.

Но сегодня нам сказали другое: что мы должны остаться, – сказал Умарк.

Алексей Шевченко: «Иностранцы СКА, «Салавата» и «Динамо» хотят уехать домой»

Игроки «Салавата» Умарк, Метсола и Хартикайнен просят остановить сезон КХЛ из-за коронавируса