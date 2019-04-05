Дамир Рыспаев: «Если бы коронавирус материализовался, с удовольствием вышел бы с ним на ринг»

Защитник «Номада» Дамир Рыспаев поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Казахстане.

Ранее стало известно, что «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ.

«У меня все супер. Конечно, у нас есть определенные ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днем, стараются побыть с родными.

Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален», – сказал Рыспаев.

«Барыс» снялся с Кубка Гагарина

В Казахстане введено чрезвычайное положение на месяц. Регламент КХЛ запрещает проводить матчи в такой ситуации