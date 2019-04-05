КХЛ в ближайшее время обсудит дальнейшее проведение Кубка Гагарина («СЭ»)

Теги Йокерит КХЛ Барыс Кубок Гагарина кризис Спорт-Экспресс коронавирус Хоккей

В ближайшее время КХЛ проведет собрание, на котором решится, будет ли лига продолжать плей-офф, перенесет его или отменит, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Йокерит» и «Барыс» решили не продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что совещание пройдет во вторник, 17 марта. Отмечалось, что даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели.

«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья