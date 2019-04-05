Быков о КХЛ и пандемии: «Когда есть горе и смерть, не очень правильно получать удовольствие от игры»

Бывший тренер ЦСКА и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков высказался касательно решения «Йокерита» не продолжать участие в плей-офф в условиях мировой пандемии коронавируса.

«Все европейские страны сейчас больше внимания уделяют здоровью людей, поэтому в и приняли такое решение. По всей Европе все спортивные соревнования и зрелищные мероприятия запрещают. Не должно быть пира во время чумы.

Я спокойно отношусь к решению финского клуба, здоровье людей стоит на первом месте. Считаю, более логично было бы остановить , ведь мы должны заботиться о здоровье игроков, которые тоже под угрозой.

Ситуация в мире сложная, она требует совместных усилий, чтобы остановить эту болезнь. Поэтому я считаю, лучше остановить и просто признать этот чемпионат как несостоявшийся.

Есть экономическая составляющая, от телевидения зависят вложения в клубы, но все равно прекращаются чемпионаты. Все ставится на весы рядом со здоровьем людей, поэтому мероприятия не проводятся.

Получать удовольствие от игры в то время, когда есть горе и смерть, не очень правильно. Если мы сейчас остановим все мероприятия и уберем все риски, то это пойдет на пользу всему человечеству», – описал ситуацию Быков.

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