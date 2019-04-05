Мозякин может войти в тренерский штаб «Магнитки»

Первый вице-президент Сергей Ласьков высказался о будущем нападающего .

Контракт 38-летнего хоккеиста заканчивается 30 апреля.

«Есть вариант, что Сергей останется в команде. Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать.

Мы послезавтра будем встречаться с Сергеем и разговаривать. Мы ему сделаем определенное предложение.

Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе», – сказал Ласьков.

В этом сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 5 (2+3) баллами в 5 играх.