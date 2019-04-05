Евгений Малкин: «Когда не было Кросби, я играл лучше. Он вернулся, и я стал хуже»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:5) поделился мнением о влиянии партнера по команде Сидни Кросби на его игру. 

«Мы играли лучше, когда 5-6 ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему.

Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать.

Вообще, мы сегодня пытались играть налегке, но это не наш хоккей. Во втором и третьем периодах мы работали, создавали моменты, но в первом – спали.

Мы думали, что играем дома, а значит все будет легко. Но это не так», – сказал Малкин. 

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