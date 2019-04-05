Овечкин о Ковальчуке: «Вашингтон» выменял Илью, чтобы стать сильнее, а не для каких-то выяснений отношений»

Капитан «Вашингтона» поделился мнением о приходе в команду Ильи Ковальчука.

– Вы сказали, что вы не генеральный менеджер и не могли повлиять на обмен Ковальчука. Но ведь ничего не происходит в «Вашингтоне» без вашего ведома.

– Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста – только плюс.

– Всех волнует, как найти ему место в спецбригаде большинства. Ведь вы играете на одной позиции.

– Не думаю, что с этим будут проблемы. Сейчас для нас главное – результат, а не поиск места для кого-либо. Мы делали обмен и подписывали Илью для того, чтобы наша команда стала сильнее, а не для каких-то выяснений отношений. Все взрослые люди. Думаю, никаких проблем не будет.

– В поздравлении с 700 шайбами Ковальчук назвал вас «Железякой». Откуда взялось это прозвище?

– Думаю, что с «Больших гонок». Когда мы там выступали, Илья был капитаном команды. Кто-то меня тогда назвал «Железякой». Так и закрепилось, – рассказал Овечкин.