Ковальчук о переходе в «Вашингтон»: «Такого, чтобы Овечкин уговаривал, не было. Просто пообщались»

Нападающий Илья Ковальчук рассказал о переходе в .

– Почему перешли именно в «Вашингтон»?

– Я хотел сюда приехать, потому что чувствую, что команда на многое способна. И я хочу быть ее частью.

– Четыре российских хоккеиста были дополнительным фактором для перехода?

– Да нет...

– Неужели Овечкин не звонил и не уговаривал?

– Именно такого, чтоб уговаривал – не было. Просто общались на это тему. Обсуждали, что если получится – будет супер. Овечкин же не генеральный менеджер... Хорошо, что все так получилось. Будем сплачиваться, набирать обороты. Нужно хорошо сыграть концовку сезона.

– Вы говорили, что считаете себя бесполезным, когда играете 7-10 минут. Не боитесь повторения ситуации с в «Вашингтоне»?

– Нет, конечно. Думаю, что все будет в порядке. В первой игре с «Джетс» я сыграл около 15 минут. Плюс у нас совсем не было удалений. Всего одно большинство. Поэтому все отлично.

– Теперь вы с Овечкиным в одной команде. Как думаете, догонит он Гретцки?

– Догонит и обгонит. Он в отличной форме, ему всего 34 года. «Вашингтон» – очень хорошая команда, с прекрасными партнерами. Поэтому все в его руках. Если будет себя держать в форме... А он будет. Тогда без проблем это сделает.

– А вы были одним из тех, кто в опросе игроков ответил, что из других хоккеистов хотел бы выпить пива именно с Овечкиным?

– Я не отвечал. Но зачем мне отвечать? Мы и так довольно часто с ним это делаем (смеется).

– Сейчас можете сказать, что подписание с «Лос-Анджелесом» – ошибка? У них так неожиданно началась перестройка.

– Да нет, конечно. Перестройка? Ничего страшного. Зато моя семья сейчас там, дети учатся в школе. Мы купили там дом. Я это сделал для семьи, для будущего, для детей. Старшая дочь скоро пойдет в университет. Считаю, что это отличный город для образования и для жизни.

– В Вашингтон переезжать не собираются?

– Они приедут на плей-офф. С переездом не получится – дети сейчас ходят в школу. В марте будет перерыв – обязательно приедут, – рассказал Ковальчук.

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше