Морозов о потолке зарплат в КХЛ: «Останется 900 млн рублей. Точка»

Новый президент КХЛ Алексей Морозов высказался на тему пола и потолка зарплат в лиге.

«Сейчас мы движемся, на горизонте плей-офф. Намечены планы по стратегии, введение потолка и пола зарплат. По поручению совета директоров мы разрабатываем и легализовываем аренду игроков.

У нас запланирован ряд встреч с вице-президентами многих направлений. Мне нужно будет много узнать в плане маркетинга и коммуникаций. Команда, которая работала с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко), остается со мной.

Мы будем стоять на том, что потолок зарплат останется 900 миллионов рублей, и точка. Это уравняет шансы между клубами, привлечет болельщиков на трибуны.

Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директором», – сказал Морозов.