Твиттер ФХР о победе на ОИ-2018: «Два года назад сбылась большая мечта большой страны»

Федерация хоккея России в официальном твиттере напомнила о победе на Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, в финале турнира команда России обыграла сборную Германии (4:3 ОТ).

«25 февраля 2018 года – ровно два года назад – сбылась большая мечта большой страны, наша команда обыграла соперников из Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады и выиграла золото Пхенчхана!» – говорится в твиттере ФХР.

🥇25 февраля 2018 года — ровно два года назад — сбылась большая мечта большой страны, наша команда обыграла соперников из Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады и выиграла золото Пхёнчхана!#снамироссия pic.twitter.com/KtRQySJUio — Хоккей России (@russiahockey) February 25, 2020

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