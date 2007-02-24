Кузнецов о возможном участии игроков НХЛ в ОИ-2022: «Мне-то что с этого?»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался касательно возможного участия игроков в Олимпийских играх 2022 года.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что ИИХФ и МОК готовы выполнить требования лиги.

Напомним, в августе ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

– Пошли разговоры, что энхаэловцы все-таки поедут на Олимпиаду.

– Мне-то что с этого? (Смеется). Дай бог, все будет, и ребята с НХЛ поедут. Это очень серьезный турнир. Дай бог, договорятся еще и о других вещах: хотелось бы побольше матчей на международном уровне. Все в наших руках.

– На флангах у сборной России сейчас дикая конкуренция, а в центре никого нет.

– Все зависит от того, как команду видит тренерский штаб. Им отвечать за результат. Образно говоря, может выбрать Телегина или Тарасенко. Я очень люблю Володю, но если тренер возьмет Телегу – ему отвечать за результат. У рыбы должна быть одна голова.

Я бы бесспорно взял Тараса. Но каждый тренер видит философию игры по-своему и отталкивается от рисунка, который он хочет видеть. Если хоккеист не подходит тренеру, почему он должен его брать? Главное – результат. Если он будет, вопросов нет.

– Но все-таки, возвращаясь к вопросу, у нас остается из топ-центров только Малкин.

– Орел в центре может сыграть. Пусть его ставят, – сказал Кузнецов.

НХЛ обсуждает с МОК участие в Олимпиаде. А мы уже собрали составы топ-сборных